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11 июля, 08:45

«Символ надежды»: Белый дом неожиданно превратил Трампа в Супермена

Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе Супермена

«Супермен Трамп». Обложка © Х / The White House

«Супермен Трамп». Обложка © Х / The White House

В официальном аккаунте Белого дома появилось неожиданное изображение Дональда Трампа — президента США показали в образе Супермена. Пост, который создавался при помощи ИИ, вызвал бурную реакцию в соцсетях.

На картинке Трамп изображён в традиционном сине-красном костюме супергероя, устремлённым вверх. На его груди красуется символ «S». Пост сопровождался лаконичной подписью: «Супермен Трамп». Предположительно, изображение приурочено к выходу нового фильма «Супермен», который появился в прокате 8 июля 2025 года.

Трамп заявил, что не выкладывал фото в образе папы римского
Трамп заявил, что не выкладывал фото в образе папы римского

Ранее Белый Дом уже изображал американского лидера с различных мультивселенных, и не только. Так, в соцсетях появилась картинка Трампа в образе джедая, вызвав бурную реакцию на просторах Интернета.

Милена Скрипальщикова
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