«Символ надежды»: Белый дом неожиданно превратил Трампа в Супермена
Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе Супермена
«Супермен Трамп». Обложка © Х / The White House
В официальном аккаунте Белого дома появилось неожиданное изображение Дональда Трампа — президента США показали в образе Супермена. Пост, который создавался при помощи ИИ, вызвал бурную реакцию в соцсетях.
На картинке Трамп изображён в традиционном сине-красном костюме супергероя, устремлённым вверх. На его груди красуется символ «S». Пост сопровождался лаконичной подписью: «Супермен Трамп». Предположительно, изображение приурочено к выходу нового фильма «Супермен», который появился в прокате 8 июля 2025 года.
Ранее Белый Дом уже изображал американского лидера с различных мультивселенных, и не только. Так, в соцсетях появилась картинка Трампа в образе джедая, вызвав бурную реакцию на просторах Интернета.