«Символ надежды»: Белый дом неожиданно превратил Трампа в Супермена

В официальном аккаунте Белого дома появилось неожиданное изображение Дональда Трампа — президента США показали в образе Супермена. Пост, который создавался при помощи ИИ, вызвал бурную реакцию в соцсетях.

На картинке Трамп изображён в традиционном сине-красном костюме супергероя, устремлённым вверх. На его груди красуется символ «S». Пост сопровождался лаконичной подписью: «Супермен Трамп». Предположительно, изображение приурочено к выходу нового фильма «Супермен», который появился в прокате 8 июля 2025 года.