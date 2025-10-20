Над кортежем вице-президента США Вэнса разорвался снаряд в Калифорнии

В Калифорнии произошёл инцидент с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса. Во время военной демонстрации в Кэмп-Пендлтоне артиллерийский снаряд разорвался в воздухе прямо над трассой Interstate-5, по которой следовал его кортеж.

По данным портала Axios, в результате ЧП осколки повредили автомобиль калифорнийского дорожного патруля (CHP). В публикации уточняется, что «часть службы безопасности вице-президента Джей Ди Вэнса была случайно ранена артиллерийским снарядом во время военной демонстрации», посвящённой юбилею Корпуса морской пехоты.

Несмотря на опасность происшествия, представители власти заявили, что серьёзных последствий удалось избежать. Сообщается, что во время инцидента никто не пострадал.