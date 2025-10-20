Росстат составил портрет среднестатистического россиянина

Росстат ко Дню статистики представил портрет среднестатистического россиянина по итогам 2024 года. Данные рисуют интересную картину о жизни в стране. Об этом сообщает РБК.

Кто мы?

В России 54% женщин и 46% мужчин. Среднестатистическому гражданину РФ 41 год, при этом мужчины в среднем моложе (38 лет), а женщины — старше (43 года). Что касается антропометрии, средний рост мужчин (с учётом всех возрастов) составил 162,9 см, а женщин — 159,5 см. Вес — 74,1 кг и 67,0 кг соответственно.

Любовь, брак и досуг

В браке состоят 63% мужчин и 54% женщин. А самыми популярными именами для новорождённых стали Михаил, Александр, Артём, София, Ева и Анна.

Чем мы занимаемся в свободное время? Подавляющее большинство (77,9%) смотрит телевизор и фильмы. 70,6% предпочитают живое общение с друзьями, а половина населения (50,2%) проводит досуг за гаджетами. Чтению посвящают время 34% россиян.

Деньги, работа и здоровье

Финансовая ситуация улучшилась: реальные доходы выросли на 8,4%, а средняя зарплата достигла 89069 рублей, увеличившись на 19% за год. Типичная работающая россиянка — это женщина с высшим образованием, занятая в сфере торговли, с заработком 84199 рублей в месяц.

Своё здоровье как «хорошее» и «очень хорошее» оценили 52,7% всех россиян, а в группе 35-39 лет этот показатель достигает 80,4%.

Быт и технологии

Почти у половины семей (49,3%) есть личный автомобиль. Большинство из нас (88,9%) — активные пользователи интернета, причем 76,4% мужчин и 74,7% женщин выходят в Сеть ежедневно. Россияне живут в городах (75%), и чаще всего — в двухкомнатных квартирах (42%).

Всемирный день статистики (World Statistics Day) учреждён Статистической комиссией ООН, впервые проведён 20 октября 2010 года. В отличие от большинства ежегодных праздников, это событие отмечается с периодичностью раз в пять лет. На момент первого проведения подобные статистические праздники существовали уже в 103 странах мира. Например, 51 африканское государство отмечало Африканский день статистики 18 ноября.