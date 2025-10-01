Росстат зафиксировал рекордно низкий уровень безработицы в России

В августе текущего года Россия достигла рекордно низкого уровня безработицы, который составил всего 2,1%. Данные были официально представлены Росстатом.

«В августе 2025 года 1,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Органиции Труда)», — констатирует Росстат.

Специалисты обратили внимание на сохраняющийся разрыв между городом и деревней: в сельской местности уровень безработицы остаётся высоким и составляет 3,1%, тогда как в городах он равен 1,8%. Также была зафиксирована гендерная разница в продолжительности поиска работы: мужчины в среднем тратили на это 5,2 месяца, а женщины — 4,9 месяца.

А ранее Life.ru писал, что в России зафиксирована самая низкая безработица среди стран G20 по итогам II квартала. Второе место по праву заняла Япония с долей в 2,5%, а следом за ней, на третьей позиции, расположилась Южная Корея.