В Совфеде предрекли рекордно низкую безработицу в 2026 году

В 2026 году в России сохранится рекордно низкая безработица на уровне 2,2%. Таким прогнозом поделилась сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин РФ, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

«Уровень безработицы в России сейчас на рекордно низкой отметке — всего 2,2%, и, скорее всего, в 2026 году эта цифра останется примерно на том же уровне. Это связано с тем, что экономика переходит в стадию планового замедления, бизнес адаптируется к новым реалиям и активно ищет новые рынки для сырья и продажи своей продукции», — подчеркнула сенатор в беседе с «Газетой.ru».

Епифанова дополнила, что текущая ситуация характеризуется устойчивым спросом на рабочую силу и отсутствием предпосылок для резкого увеличения числа безработных. Контроль над ситуацией обеспечивается государственной поддержкой и стабилизацией экономической обстановки.

Сенатор также отметила, что искусственный интеллект оказывает влияние на рынок труда, автоматизируя некоторые профессии и создавая новые специальности, связанные с ИИ. Несмотря на обеспокоенность по поводу вытеснения сотрудников, сенатор выразила уверенность во временном характере этого явления.

По её словам, развитие технологий стимулирует рост производительности и создаёт новые рабочие места, особенно для специалистов, владеющих навыками работы с ИИ. Епифанова подчеркнула, что это не приведёт к значительному росту безработицы, а скорее трансформирует рынок труда, требуя от работников готовности к обучению и освоению новых компетенций. В конечном итоге внедрение ИИ может улучшить качество и доступность рабочих мест, уверена сенатор.