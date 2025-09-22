Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 10:36

В Совфеде предрекли рекордно низкую безработицу в 2026 году

Сенатор Епифанова: Уровень безработицы в 2026 году будет на отметке в 2,2%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В 2026 году в России сохранится рекордно низкая безработица на уровне 2,2%. Таким прогнозом поделилась сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин РФ, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

«Уровень безработицы в России сейчас на рекордно низкой отметке — всего 2,2%, и, скорее всего, в 2026 году эта цифра останется примерно на том же уровне. Это связано с тем, что экономика переходит в стадию планового замедления, бизнес адаптируется к новым реалиям и активно ищет новые рынки для сырья и продажи своей продукции», — подчеркнула сенатор в беседе с «Газетой.ru».

Епифанова дополнила, что текущая ситуация характеризуется устойчивым спросом на рабочую силу и отсутствием предпосылок для резкого увеличения числа безработных. Контроль над ситуацией обеспечивается государственной поддержкой и стабилизацией экономической обстановки.

Сенатор также отметила, что искусственный интеллект оказывает влияние на рынок труда, автоматизируя некоторые профессии и создавая новые специальности, связанные с ИИ. Несмотря на обеспокоенность по поводу вытеснения сотрудников, сенатор выразила уверенность во временном характере этого явления.

Собянин призвал пересмотреть страховые выплаты за нежелающих работать
Собянин призвал пересмотреть страховые выплаты за нежелающих работать

По её словам, развитие технологий стимулирует рост производительности и создаёт новые рабочие места, особенно для специалистов, владеющих навыками работы с ИИ. Епифанова подчеркнула, что это не приведёт к значительному росту безработицы, а скорее трансформирует рынок труда, требуя от работников готовности к обучению и освоению новых компетенций. В конечном итоге внедрение ИИ может улучшить качество и доступность рабочих мест, уверена сенатор.

Кадровик объяснил, почему в России нужно поднять уровень безработицы
Кадровик объяснил, почему в России нужно поднять уровень безработицы

А ранее Life.ru писал, что в России зафиксирована самая низкая безработица среди стран G20 по итогам II квартала. Япония заняла второе место с показателем 2,5 процента, а Южная Корея расположилась на третьей позиции.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar