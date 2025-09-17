Кадровик объяснил, почему в России нужно поднять уровень безработицы
HR-эксперт Мурадян: Низкая безработица в РФ может усугубиться нехваткой кадров
Россия показала самую низкую безработицу среди стран «Большой двадцатки» — 2,2% во втором квартале 2025 года. Однако по мнению HR-эксперта Гарри Мурадяна, этот показатель свидетельствует о проблемах на рынке труда.
«Есть несколько причин. Первая: на рынке труда всегда должна быть безработица в районе 5%. Это свободная инертная масса — если ты кого-то уволишь с работы, то можешь нанять другого человека. И это хорошо», — отметил эксперт в разговоре с 360.ru.
Мурадян пояснил, что критически низкая безработица усугубляется нехваткой кадров для реализации программ импортозамещения и технологического суверенитета. По его словам, государство открывает новые производства, но на рынке труда отсутствуют необходимые специалисты — сварщики, слесари, электрики и другие рабочие профессии.
Эксперт также связал ситуацию с демографическим спадом и оттоком части трудоспособного населения за рубеж или на СВО. Он отметил, что дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда достиг критических значений: на одного сварщика приходится 12 компаний, а на одну швею — восемь работодателей.
Напомним, на днях национальная служба статистики сообщила, что по результатам второго квартала 2025 года в России зафиксирована самая низкая безработица среди всех стран G20. Так, в июне это значение составило рекордные 2,2%.