Кадровик объяснил, почему в России нужно поднять уровень безработицы

Россия показала самую низкую безработицу среди стран «Большой двадцатки» — 2,2% во втором квартале 2025 года. Однако по мнению HR-эксперта Гарри Мурадяна, этот показатель свидетельствует о проблемах на рынке труда.

«Есть несколько причин. Первая: на рынке труда всегда должна быть безработица в районе 5%. Это свободная инертная масса — если ты кого-то уволишь с работы, то можешь нанять другого человека. И это хорошо», — отметил эксперт в разговоре с 360.ru.

Мурадян пояснил, что критически низкая безработица усугубляется нехваткой кадров для реализации программ импортозамещения и технологического суверенитета. По его словам, государство открывает новые производства, но на рынке труда отсутствуют необходимые специалисты — сварщики, слесари, электрики и другие рабочие профессии.

Эксперт также связал ситуацию с демографическим спадом и оттоком части трудоспособного населения за рубеж или на СВО. Он отметил, что дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда достиг критических значений: на одного сварщика приходится 12 компаний, а на одну швею — восемь работодателей.