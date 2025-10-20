Сектор Газа
Фицо предложил переименовать партию евросоциалистов в партию геев*

Обложка © ТАСС / AP / Denes Erdos

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на исключение его партии Smer из Партии европейских социалистов (ПЕС). На странице в соцсетях заявил, что объединение отошло от традиционных левых ценностей.

Глава словацкого правительства вспомнил, как на одной из встреч евродепутат из Нидерландов заявила ему: «Роберт, нас это совершенно не интересует. Для нас ты станешь настоящим левым только тогда, когда возглавишь гей-парад* в Братиславе».

Фицо расценил это как свидетельство смены приоритетов ПЕС и предложил переименовать её в «партию гомосексуалистов* и разжигателей войны». Причиной исключения он назвал поправку в Конституцию Словакии, где брак определяется как союз мужчины и женщины, а утверждаются только два пола. Политик также саркастично допустил, что европейские социалисты «были бы не против закрепления брачных уз с кошками».

* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
