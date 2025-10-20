Сектор Газа
20 октября, 08:00

В Армении силовики ворвались в администрацию Гюмри для задержания мэра Гукасяна

Обложка © parliament.am

В Армении силовики ворвались в мэрию города Гюмри с целью задержания мэра Вардана Гукасяна. Об этом сообщает администрация муниципалитета. Там отметили, что вокруг здания сложилась напряжённая обстановка.

Антикоррупционный комитет Армении подтвердил, что в мэрии проводятся следственные действия, доступ к ней перекрыт полицией. Согласно заявлению ведомства, градоначальника подозревают в получении взяток.

Гукасяна избрали мэром Гюмри в апреле. Правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила в горсовете менее половины мест.

Гюмри — второй по величине город Армении, её культурная столица с уникальным колоритом. Исторически известен как Александрополь и Ленинакан. Город славится своими мастерами-ремесленниками, особым юмором и архитектурой из чёрного туфа. Сильно пострадал от Спитакского землетрясения 1988 года. Сегодня это важный центр на границе с Турцией, известный своей аутентичной атмосферой.

