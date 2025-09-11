Мессенджер MAX
Регион
11 сентября, 09:04

Симонян: Вопрос о выводе российской базы с территории Армении не обсуждается

Военнослужащие 102-й военной базы в Гюмри. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Армения не собирается выводить военную базу РФ из страны. Об этом на брифинге в Ереване сообщил спикер парламента Ален Симонян.

«В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров», — сказал он.

Спикер парламента подчеркнул, что тема базы РФ на территории Армении в текущий момент не находится в повестке дня, и официальные лица не ведут обсуждений по её перемещению или закрытию.

102-я ордена Александра Невского российская военная база в Армении имеет два гарнизона: в Гюмри (126 км к северу от Еревана) и в Ереване. По соседству с военной базой находится жилой квартал «8-й городок», где живут семьи военнослужащих — около 4000 человек. Авиационная компонента военной базы размещается на аэродроме «Эребуни».

Ранее сообщалось, что Армения не стала подтверждать или опровергать информацию о возможной блокировке Пакистаном заявки Еревана на вступление в ШОС. На данном этапе подробности процесса раскрывать не будут, однако в министерстве наблюдают конструктивный подход и взаимопонимание в отношении членства Армении.

