Министр обороны Швеции Пол Йонсон, призвавший Запад перейти в «режим войны», понятия не имеет о том, что такое война. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике напомнил, что Швеция не знала войны более двухсот лет.

«А этот подросток видел войну только на экранах телевизоров и — выдуманную — в своем компе. Для него война — это натовские бомбёжки дальних стран — Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, откуда для стран НАТО ничего не прилетает», — написал он в телеграм-канале.

Однако Пушков предупредил, что в случае «режима войны», к которому призывает «не нюхавший пороха» Йонсон, всё будет не так, как в виртуальных играх, «в которые он до сих пор играет, сидя в тёплом туалете у себя в Стокгольме, который никогда не бомбили».

Напомним, ранее глава военного ведомства Швеции Пол Юнсон призвал страны Запада «переключиться на режим войны для сохранения мира». Ментальный курс следует полностью изменить, чтобы сосредоточиться на «сдерживании России».