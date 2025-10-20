Утонувший на Пхукете россиянин погиб в первый день отпуска

Россиянин, утонувший во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде, оказался бизнесменом. По данным SHOT, 56-летний предприниматель, занимающийся строительством в Обнинске, погиб в первый день отпуска.

Мужчина прилетел в Таиланд с семьёй на 10 дней. Туристы заселились в отель рядом с популярным пляжем Карон и вечером пошли на море. Глава семейства ушёл плавать один и долго не хотел выходить из воды. Спустя полчаса супруга заметила, что муж перестал двигаться.

Местные спасатели бросились на помощь и пытались реанимировать мужчину на берегу, позже он скончался в больнице. Предварительно, у россиянина случились судороги.

После этого происшествия Генконсульство России предупредило туристов об опасности обратных (отбойных) течений в море в это время года. Россиян призвали обращать внимание на сигнальные флаги на пляже и плавать только там, где есть спасатели.