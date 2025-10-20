Отбойная волна убила россиянина во время купания в Андаманском море на Пхукете

Россиянин погиб во время купания в Андаманском море на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщили в местной полиции.

«Инцидент произошёл в воскресенье вечером на пляже Карон. 56-летний россиянин плавал в море, но в какой-то момент начал звать на помощь. Спасатели вытащили его на берег в бессознательном состоянии. Реанимировать его не удалось», — сказал представитель полиции.

Генконсульство России предупредило российских туристов об опасности обратных (отбойных) течений в море в это время года. Там призвали обращать внимание на сигнальные флаги на пляже и воздерживаться от купания при необходимости. Также рекомендуется плавать только в зонах, где находятся спасатели, и неукоснительно следовать их инструкциям.

«Нельзя плавать в состоянии алкогольного опьянения и иметь в виду, что с апреля по ноябрь на Пхукете характерны обратные течения, которые представляют опасность для купающихся», — отметил генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

