1 октября, 15:08

В Адыгее трёхлетний ребёнок утонул в открытом бассейне на базе отдыха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

В Адыгее возбуждено уголовное дело после гибели трёхлетнего ребёнка в открытом бассейне на территории одной из баз отдыха. Об этом проинформировала пресс-служба Следственного комитета России по республике.

«Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение смерти человека)»,сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла ещё летом на одной из местных баз отдыха. По версии следствия, директор комплекса не обеспечил надлежащие условия безопасности для гостей. В частности, на территории не было спасателей-инструкторов, что привело к трагическому исходу.

Мёртвую мать нашли рядом с телом утонувшего в ванне сына в Туле
Ранее Life.ru рассказывал о трагических событиях в Одессе, где второй день идут мощные дожди — некоторые районы города оказались затоплены. Погибли уже девять жителей, включая одного ребёнка и семью из пяти человек: их затопило в собственном доме.

