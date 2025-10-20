Всего одна «московская» зарплата: В России найден самый дешёвый деревенский дом

В России найден самый дешёвый деревенский дом. Одноэтажное жильё продаётся в деревне Молгачкино (Чувашия) всего за 110 тыс. рублей, выяснил ТАСС вместе с экспертами рынка недвижимости.

Его построили в 1955 году, там есть рабочая печка, скважина, баня и даже фруктовые насаждения, На участке 40 соток есть баня, скважина для воды, высажены плодовые деревья и кустарники. Коммуникации проложены по границе.

На втором месте — предложение в деревне Ситцева (Челябинская обл.) за 150 тыс. рублей. Это одноэтажный деревянный дом 53,6 кв. м с тремя спальнями, продаётся без мебели и требует ремонта. Год постройки — 1998, земля — 14 соток.

Третий лот находится в селе Талдан (Амурская обл.). Там ищут нового хозяина для дома 42 кв. м за 237 тыс. рублей. Дом 1955 года частично меблирован, есть печка и погреб. На участке 17 соток стоит кирпичный тёплый гараж и разбит огород с плодовыми деревьями и кустарниками.

Если вы искали что-то более премиальное, то ранее теннисистка Мария Шарапова выставила на продажу роскошный дом в Манхэттен-Бич за 25 миллионов долларов. Из окон там открывается потрясающий вид на океан.