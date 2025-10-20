В Москве поймали курьера, который помог развести дочь Турецкого на миллионы

В Москве полиция задержала мужчину, причастного к краже денег у дочери музыканта Михаила Турецкого Эммануэль около 2,5 миллиона рублей. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, мошенники две недели «обрабатывали» по телефону 20-летнюю девушку, представляясь кем-то из силовых структур и заявляя, что ей грозит «преследование за финансирование террористической деятельности».

Задержан курьер в деле похищения денег у дочери Турецкого. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Чтобы избежать обыска в квартире, аферисты потребовали задекларировать все семейные сбережения и передать их через доставку такси. Напуганная девушка согласилась и отдала первому приехавшему водителю около 1,4 млн рублей, а второму 15 тысяч долларов США. Общий ущерб составил более 2,5 млн рублей», — сказала Волк.

По словам задержанного, он был посредником и лишь забрал наличность у одного из таксистов, затем передал деньги неизвестному на ул. Магаданской в Москве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, — до 10 лет тюрьмы. Он арестован.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emchikus

Напомним, что в конце сентября дочь Михаила Турецкого Эммануэль потеряла большую часть накоплений из-за мошенников. В сентябре ей позвонили якобы из службы доставки, а потом перевели разговор в Zoom, где с ней общались «сотрудники Росфинмониторинга» и «следователь». В общей сложности девушка отдала «курьерам» около 2,5 миллиона рублей.