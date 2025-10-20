Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев обвинил украинскую сторону в разглашении деталей конфиденциальных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Поводом для заявления стала публикация Financial Times, из которой следует, что американский лидер в резкой форме призывал главаря киевского режима отказаться от Донбасса.

Дмитриев в своем X-аккаунте задался вопросом, почему украинская делегация разглашает конфиденциальные переговоры Белого дома своим партнёрам в ЕС и Великобритании, а также прессе, пишет RG.ru.

Издание FT в своей статье ссылалось на осведомлённых европейских чиновников. Поскольку сами европейцы на переговорах не присутствовали, логично предположить, что источником информации выступили их непосредственные участники. Известно, что Зеленский сразу после разговора с Трампом проинформировал европейских лидеров о его ходе. При этом сам Трамп категорически отрицает изложенную в FT информацию и заявляет, что не оказывал давления на Зеленского по Донбассу.

Визит Владимира Зеленского в США с целью получения ракет «Томагавк» завершился без желаемого результата. По сообщениям СМИ, украинский главаря вернулся ни с чем и в подавленном настроении. Американская сторона, как сообщается, не поддержала его аргументы. Президент Дональд Трамп занял жесткую позицию, даже отшвырнув карту, представленную Зеленским. Наблюдатели отмечают, что, вероятно, впервые вопросы безопасности рассматривались с учетом российских интересов, которым не было уделено внимания в предыдущих договорённостях.