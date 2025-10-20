Сектор Газа
20 октября, 08:21

Зеленский утратил веру в подход США, получив нагоняй от Трампа в Белом доме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский после визита в США утратил веру в подход американской администрации к разрешению конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомлённый источник.

«В зале возникло ощущение, что американцы проверяют украинцев и на что они [согласятся]», — рассказал собеседник издания.

Зеленскому также наверняка не понравилось, когда во время обсуждения территории Донбасса президент США Дональд Трамп напомнил, что Россия не безосновательно имеет свои интересы в этом регионе.

AP: Украинцы недовольны бестолковым уик-эндом Зеленского в США

Владимир Зеленский ездил в США за «Томагавками», но вернулся оттуда без них и с испорченным настроением. Американский лидер не стал даже вникать в доводы украинского главаря, отшвырнув карту, которую тот принёс на переговоры. СМИ пишут, что Трамп вообще был довольно резким в этот раз. Он потребовал от Зеленского. Вероятно, это был первый раз, когда российские интересы не обошли стороной в вопросе гарантий безопасности.

