Владимир Зеленский после визита в США утратил веру в подход американской администрации к разрешению конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомлённый источник.

«В зале возникло ощущение, что американцы проверяют украинцев и на что они [согласятся]», — рассказал собеседник издания.

Зеленскому также наверняка не понравилось, когда во время обсуждения территории Донбасса президент США Дональд Трамп напомнил, что Россия не безосновательно имеет свои интересы в этом регионе.

Владимир Зеленский ездил в США за «Томагавками», но вернулся оттуда без них и с испорченным настроением. Американский лидер не стал даже вникать в доводы украинского главаря, отшвырнув карту, которую тот принёс на переговоры. СМИ пишут, что Трамп вообще был довольно резким в этот раз. Он потребовал от Зеленского. Вероятно, это был первый раз, когда российские интересы не обошли стороной в вопросе гарантий безопасности.