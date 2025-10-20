IQ выросших раздельно близнецов может кардинально отличаться

Уровень интеллекта однояйцевых близнецов, выросших врозь, может отличаться так же сильно, как и у совершенно незнакомых людей. К такому выводу пришли когнитивный невролог Джаред Хорват и исследовательница Кэтрин Фабрикант, чья работа опубликована в журнале Acta Psychologica.

Новый анализ, проведённый учёными, впервые учёл ключевой фактор — школьное образование. Специалисты разделили 87 пар близнецов на группы в зависимости от сходства их образовательных траекторий и обнаружили существенную разницу в IQ.

«Чем больше отличались школы, которые посещали близнецы, тем сильнее проявлялись различия в результатах тестов на интеллект», — пришли к выводу исследователи.

По информации издания, в отдельных случаях разница достигала примерно 15 пунктов, что сопоставимо с показателями случайных людей. Авторы работы отметили, что выборка для строгого анализа была небольшой — всего десять пар близнецов, — что не позволяет широко обобщать выводы.

Несмотря на это, результаты ясно указывают на важнейшую роль школьного обучения в формировании интеллекта. Полученные данные согласуются с общемировой тенденцией последних десятилетий, когда рост среднего IQ коррелирует с повышением качества образования. Таким образом, влияние среды, в особенности образовательной системы, является критически значимым для развития умственных способностей человека.

Ранее Life.ru рассказывал, что крупные технологические предприниматели из Кремниевой долины активно инвестируют в процедуру генетического отбора эмбрионов, рассчитывая повысить умственные способности своих потомков. Стоимость таких услуг, предлагаемых стартапами Nucleus Genomics и Herasight, достигает 50 тысяч долларов и включает не только оценку рисков заболеваний, но и прогнозирование уровня интеллекта. Показателен пример пары инженеров из Сан-Франциско, которые разработали сложную систему баллов для выбора эмбриона по совокупности параметров. В результате на свет появилась их дочь, зачатая от эмбриона с не самым высоким прогнозируемым IQ, но получившего наивысший общий рейтинг.