«Генетическая суперкаста»: В США богачи стали создавать детей с высоким IQ

Крупнейшие технологические предприниматели Кремниевой долины массово вкладывают средства в генетический отбор эмбрионов, стремясь повысить интеллектуальные способности будущих детей. Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что некоторые топ-менеджеры IT-индустрии готовы платить до $50 тыс. за подобные услуги.

Стартапы Nucleus Genomics и Herasight предлагают клиентам ДНК-анализ эмбрионов, оценивая не только предрасположенность к болезням, но и потенциальный уровень IQ. Цена таких тестов варьируется от $6 тыс. до $50 тыс., а популярность услуги стремительно растёт.

«В Кремниевой долине любят IQ», — заявил основатель Nucleus Genomics Киан Садеги.

Один из примеров — пара инженеров из Сан-Франциско, разработавшая сложную систему оценки эмбрионов по совокупности параметров, включая интеллект и здоровье. В результате их дочь родилась из эмбриона не с самым высоким прогнозируемым IQ, но с наилучшим общим баллом.

Директор Центра права и биологических наук Стэнфордского университета Хэнк Грили сравнил ситуацию с научной фантастикой, где элита формирует генетически превосходящую касту, способную доминировать в обществе. По данным WSJ, в среде, где даже детские сады требуют тестов на IQ, этические вопросы часто отходят на второй план.

Особенно радикально настроены представители движения рационалистов — группы учёных из Беркли, рассматривающих генетическое улучшение как защиту от угроз искусственного интеллекта. Как пояснил соучредитель Berkeley Genomics Project Бенсон-Тилсен, более умные люди смогут либо контролировать ИИ, либо убедить человечество отказаться от его создания.