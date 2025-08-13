Встреча Путина и Трампа
13 августа, 09:44

«Генетическая суперкаста»: В США богачи стали создавать детей с высоким IQ

WSJ: Богачи Кремниевой долины платят $50 тыс. за генетический отбор умных детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / u3d

Крупнейшие технологические предприниматели Кремниевой долины массово вкладывают средства в генетический отбор эмбрионов, стремясь повысить интеллектуальные способности будущих детей. Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что некоторые топ-менеджеры IT-индустрии готовы платить до $50 тыс. за подобные услуги.

Стартапы Nucleus Genomics и Herasight предлагают клиентам ДНК-анализ эмбрионов, оценивая не только предрасположенность к болезням, но и потенциальный уровень IQ. Цена таких тестов варьируется от $6 тыс. до $50 тыс., а популярность услуги стремительно растёт.

«В Кремниевой долине любят IQ», — заявил основатель Nucleus Genomics Киан Садеги.

Один из примеров — пара инженеров из Сан-Франциско, разработавшая сложную систему оценки эмбрионов по совокупности параметров, включая интеллект и здоровье. В результате их дочь родилась из эмбриона не с самым высоким прогнозируемым IQ, но с наилучшим общим баллом.

Директор Центра права и биологических наук Стэнфордского университета Хэнк Грили сравнил ситуацию с научной фантастикой, где элита формирует генетически превосходящую касту, способную доминировать в обществе. По данным WSJ, в среде, где даже детские сады требуют тестов на IQ, этические вопросы часто отходят на второй план.

Особенно радикально настроены представители движения рационалистов — группы учёных из Беркли, рассматривающих генетическое улучшение как защиту от угроз искусственного интеллекта. Как пояснил соучредитель Berkeley Genomics Project Бенсон-Тилсен, более умные люди смогут либо контролировать ИИ, либо убедить человечество отказаться от его создания.

В США на свет появился «самый старый» ребёнок
Ранее стало известно, что возраст отца не сказывается на первых стадиях зачатия и развития эмбриона, но существенно повышает вероятность самопроизвольного прерывания беременности. Специалисты изучили данные научной работы, проведённой итальянскими и испанскими исследователями. Кроме того, стало известно, что возраст отца влияет на формирование некоторых психоневрологических отклонений.

