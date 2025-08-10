Учёный объяснил, влияет ли отцовский возраст на результат ЭКО

Отцовский возраст не влияет на начальные этапы зачатия и формирования эмбриона, однако оказывает значительное воздействие на риск выкидыша. Такую информацию предоставил «Газете.ru» кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. Ломоносова и эмбриолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Илья Володяев.

Эксперт проанализировал выводы исследования, проведённого учеными из Италии и Испании. Их работа охватила 1712 циклов ЭКО, в которых применялись донорские яйцеклетки от молодых женщин (в среднем 26 лет). Это позволило исключить влияние возраста матери на исходы беременности и сфокусироваться на мужском факторе.

Результаты показали, что в группе мужчин старше 45 лет частота трагичного исхода беременности составила 23,8%, в то время как у более молодых отцов этот показатель был 16,3%. Доля успешных родов также снижалась с возрастом отца: 35,1% против 41%.

Эмбриолог объяснил различия тем, что с возрастом у мужчин увеличивается фрагментация ДНК в сперматозоидах, в частности, накапливаются двунитевые разрывы. Эти повреждения не всегда эффективно восстанавливаются, особенно при естественном зачатии. Хотя современные репродуктивные технологии, включая ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида), могут частично снизить этот риск, полностью исключить его невозможно.

«Развитие эмбрионов и частота оплодотворения не зависят от возраста мужчины и определяются другими факторами, а вот вероятность прерывания беременности — зависит», — объяснил специалист.

Помимо этого, Володяев обратил внимание на то, что с увеличением возраста отца возрастает вероятность развития определённых психоневрологических нарушений у детей, таких как расстройства аутистического спектра и биполярное аффективное расстройство. Несмотря на то что абсолютные риски остаются невысокими, специалист подчёркивает важность учёта этого аспекта при планировании семьи.