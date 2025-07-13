Репродуктолог развеял миф о развитии онкологии из-за ЭКО

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) не увеличивает риск развития онкологических заболеваний у женщин, включая рак молочной железы. Об этом рассказал эмбриолог Европейского медицинского центра, кандидат биологических наук и сотрудник кафедры эмбриологии МГУ Илья Володяев.

По словам специалиста, опасения, связанные с ЭКО и возможным развитием рака, чаще всего касаются стимуляции яичников, необходимой для получения яйцеклеток. На этом этапе пациентке назначают препараты, повышающие уровень половых гормонов, в частности, эстрогенов. В теории они могут влиять на рост гормонозависимых опухолей. Однако, как подчёркивает эксперт, это не подтверждается данными.

«Как мы сегодня знаем, эти частоты равны. Отсутствие дополнительного риска, связанного с процедурами ЭКО, в отношении рака — как молочной железы, так и других локализаций — подтверждено десятками работ, в том числе крупным метаанализом 2021 года — с тысячами участниц и чёткими выводами», — отметил Володяев в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, ложное представление об опасности ЭКО часто возникает из-за совпадений: женщины проходят процедуру в возрасте от 25 до 45 лет — именно в этот период чаще всего диагностируют онкологию. Несмотря на опасения, статистические данные свидетельствуют о том, что вероятность развития заболеваний у женщин, прошедших ЭКО, и у тех, кто забеременел естественным путём, не различается.

Также специалист опроверг связь ЭКО с диабетом или болезнями сердца за исключением вероятности образования тромбов. По словам врача, подобный риск действительно возрастает, но остаётся относительно низким — с 2,5 до 4 случаев на тысячу человек.