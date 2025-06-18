«Повышает шансы на материнство»: Гинеколог раскрыла, как сохранить репродуктивное здоровье

Криоконсервация яйцеклеток предоставляет женщинам возможность сохранить фертильность и планировать материнство на своих условиях. Об этом RuNews24.ru рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог и репродуктолог Екатерина Шибанова.

По словам эксперта, заморозка яйцеклеток является не просто технологическим достижением, а истинной возможностью для женщин, вынужденных отложить материнство. Шибанова пояснила, что хирургические вмешательства на органах малого таза, особенно затрагивающие яичники, несут риск повреждения фолликулов и снижения овариального резерва. Она отметила, что нарушение кровоснабжения во время операции может привести к необратимому снижению функции яичников.

«Заморозка яйцеклеток до операции позволяет сохранить репродуктивный потенциал и повышает шансы на материнство в будущем», — рассказала Шибанова.

Специалист добавила, что современные женщины, откладывающие создание семьи ради карьеры, сталкиваются с естественным снижением качества и количества яйцеклеток с возрастом. Она подчеркнула, что заморозка в молодом возрасте позволяет сохранить генетический материал оптимального качества, давая возможность реализоваться профессионально без страха упустить время для материнства, что особенно актуально после 35 лет.

Эксперт указала, что химио- и лучевая терапия при онкологии крайне негативно влияют на репродуктивную систему. Заморозка яйцеклеток до лечения часто становится единственным шансом сохранить возможность иметь генетических детей. В этом случае, по словам Шибановой, критически важен период репродуктивного окна до начала агрессивной терапии, когда можно провести забор биоматериала. Она уточнила, что решение о целесообразности процедуры принимается онкологами и репродуктологами индивидуально.