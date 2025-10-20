В России отследят цены на рыбу с помощью биржи

Правительство России расширило перечень товаров для биржевого мониторинга цен, включив в него рыбную продукцию. Соответствующее постановление уже подписано.

Как пояснили в кабмине, нововведение позволит отслеживать формирование стоимости рыбы по всей цепочке реализации и поддержит стабильность на внутреннем рынке. Речь идет о ключевых промысловых видах: минтае, треске, сельди, скумбрии и лососевых.

Участникам рынка придется передавать на биржу данные о внебиржевых сделках объемом от 10 тонн. По словам чиновников, это касается как внутренних, так и внешних продаж. Для адаптации к новым правилам предусмотрен переходный период: с 1 ноября 2025 года отчетность будет добровольной, а с 1 марта 2026 года – обязательной.

Основная цель нововведения — не допустить резкого роста цен. Сейчас они могут «уплывать» в непредсказуемом направлении из-за спекуляций и непрозрачных схем между добытчиком, оптовиком и магазином. Биржевой мониторинг создает единое ценовое «окно», через которое государство видит реальную ситуацию. Это инструмент для точечного вмешательства, если цены начнут искусственно завышать.