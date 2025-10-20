Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 09:39

В России отследят цены на рыбу с помощью биржи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство России расширило перечень товаров для биржевого мониторинга цен, включив в него рыбную продукцию. Соответствующее постановление уже подписано.

Как пояснили в кабмине, нововведение позволит отслеживать формирование стоимости рыбы по всей цепочке реализации и поддержит стабильность на внутреннем рынке. Речь идет о ключевых промысловых видах: минтае, треске, сельди, скумбрии и лососевых.

Участникам рынка придется передавать на биржу данные о внебиржевых сделках объемом от 10 тонн. По словам чиновников, это касается как внутренних, так и внешних продаж. Для адаптации к новым правилам предусмотрен переходный период: с 1 ноября 2025 года отчетность будет добровольной, а с 1 марта 2026 года – обязательной.

Рекордный вылов лосося не сдержал рост цен на красную рыбу и икру
Рекордный вылов лосося не сдержал рост цен на красную рыбу и икру

Основная цель нововведения — не допустить резкого роста цен. Сейчас они могут «уплывать» в непредсказуемом направлении из-за спекуляций и непрозрачных схем между добытчиком, оптовиком и магазином. Биржевой мониторинг создает единое ценовое «окно», через которое государство видит реальную ситуацию. Это инструмент для точечного вмешательства, если цены начнут искусственно завышать.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar