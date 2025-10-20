Лучший игрок ЧМ-2010 сломал три ребра в матче любительской лиги

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан получил перелом сразу нескольких рёбер в результате столкновения с противником во время матча любительской лиги. Слова спортсмена приводит издание El Pais.

Инцидент произошёл 18 октября. Форлан получил перелом трёх рёбер. Ему также диагностировали малый пневмоторакс. Ожидается, что лучший игрок чемпионата мира 2010 года проведёт в больнице несколько дней.

«Моя рука [в момент столкновения] оказалась ниже груди, из‑за этого я сломал рёбра. Тут же я перестал дышать, мне не хватало воздуха. Боль не проходила, пока я не оказался в больнице. За 20 лет профессиональной карьеры со мной такого никогда не было», — заявил спортсмен.

За свою карьеру Форлан выступал за испанские «Атлетико» и «Вильярреал», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Интер» и другие клубы. В составе сборной Уругвая он стал обладателем Кубка Америки и лучшим игроком ЧМ-2010. Форлан завершил футбольную карьеру в 2018 году, а в прошлом году дебютировал в профессиональном теннисе.