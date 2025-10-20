Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 11:54

В Башкирии общественник на отдыхе расстрелял компанию, козыряя поддельной ксивой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina_Minaeva

В Кармаскалинском районе Башкирии произошёл инцидент с применением оружия. Как сообщает SHOT, группа друзей отдыхала у озера, когда к ним подошли двое мужчин. Один из них представился якобы сотрудником полиции, предъявив «ксиву», и начал выгонять людей с места. Во время конфликта он использовал перцовый баллончик, достал пистолет и открыл огонь, после чего скрылся.

Конфликт из-за права искупаться в озере превратился в перестрелку. Видео © SHOT

По информации источников, стрелок оказался 27-летним членом местного отделения общественной организации «Комитет по противодействию коррупции» Артёмом А. Он стал заместителем начальника отдела по связям с силовыми структурами всего несколько дней назад. В беседе с нашими коллегами Артём заявил, что «подумает, как лучше передать информацию» о произошедшем и прервал общение.

Пострадавшие получили серьёзные травмы и намерены подать заявление в правоохранительные органы.

Ранее в дагестанском Кизляре произошла стрельба в одном из кафе, где трое мужчин выясняли отношения с посетителем из-за денежных долгов. Один из вошедших произвёл несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, после чего все нарушители скрылись с места происшествия. Их личности уже установлены и ведётся розыск. К счастью, в результате инцидента, произошедшего никто не пострадал.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

