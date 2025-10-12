В США четыре человека погибли во время стрельбы в баре

В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в местном баре, в результате которой 20 человек получили ранения, а четверо скончались. Такие данные в соцсети приводит офис шерифа округа Бьюфорт. ЧП произошло накануне около полуночи, бар Willie"s Bar and Grill расположен на острове Сент-Хелена.

«По меньшей мере 20 человек получили ранения. Четверо были доставлены в местные больницы в критическом состоянии, а четверо были признаны погибшими на месте», — уточнили в полиции. О задержаниях пока не сообщается.

