Регион
12 октября, 16:56

В США четыре человека погибли во время стрельбы в баре

Стрельба в баре в США. Обложка © Х / TheDefenseByte

Стрельба в баре в США. Обложка © Х / TheDefenseByte

В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в местном баре, в результате которой 20 человек получили ранения, а четверо скончались. Такие данные в соцсети приводит офис шерифа округа Бьюфорт. ЧП произошло накануне около полуночи, бар Willie"s Bar and Grill расположен на острове Сент-Хелена.

«По меньшей мере 20 человек получили ранения. Четверо были доставлены в местные больницы в критическом состоянии, а четверо были признаны погибшими на месте», уточнили в полиции. О задержаниях пока не сообщается.

Трое раненых: В США неизвестный открыл огонь в здании иммиграционной службы
Трое раненых: В США неизвестный открыл огонь в здании иммиграционной службы

Накануне сообщалось, что в немецком городе Гиссен (федеральная земля Гессен) на центральной площади произошла стрельба, есть пострадавшие. Полиция ищет нарушителя.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

