Регион
11 октября, 16:40

Несколько человек ранены в результате стрельбы в центре немецкого Гисена

Обложка © ТАСС / Alex Talash / dpa / picture-alliance

В немецком городе Гиссен (федеральная земля Гессен) на центральной площади произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом стало известно от представителя местной полиции, информацию распространило агентство DPA.

Неизвестный, открывший огонь, скрылся с места происшествия. Полиция уверена, что угрозы для жителей города нет, и проводит операцию по его задержанию.

Инцидент случился примерно в 15:10 по местному времени (16:10 по московскому времени) возле букмекерской конторы. Другие детали происшествия пока не разглашаются.

Два человека погибли и 12 ранены при стрельбе в американском штате Алабама

Ранее сообщалось, что четыре человека стали жертвами стрельбы на юге США. Ещё не менее 12 получили ранения.

