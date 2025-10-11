Несколько человек ранены в результате стрельбы в центре немецкого Гисена
Обложка © ТАСС / Alex Talash / dpa / picture-alliance
В немецком городе Гиссен (федеральная земля Гессен) на центральной площади произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом стало известно от представителя местной полиции, информацию распространило агентство DPA.
Неизвестный, открывший огонь, скрылся с места происшествия. Полиция уверена, что угрозы для жителей города нет, и проводит операцию по его задержанию.
Инцидент случился примерно в 15:10 по местному времени (16:10 по московскому времени) возле букмекерской конторы. Другие детали происшествия пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что четыре человека стали жертвами стрельбы на юге США. Ещё не менее 12 получили ранения.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.