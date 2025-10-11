Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 14:29

Четыре человека стали жертвами стрельбы на юге США, не менее 12 получили ранения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Matt Gush

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Matt Gush

В городе Лиланд, штат Миссисипи, четыре человека погибли и не менее 12 получили ранения в результате массовой стрельбы, устроенной на главной улице населённого пункта. Об инциденте сообщил телеканал CBS со ссылкой на мэра Джона Ли.

«Четыре человека погибли, по меньшей мере 12 получили ранения в результате стрельбы рано утром в субботу в Лиланде, штат Миссисипи», — говорится в сообщении.

Два человека погибли и 12 ранены при стрельбе в американском штате Алабама
Два человека погибли и 12 ранены при стрельбе в американском штате Алабама

Ранее сообщалось, что как минимум 17 человек пострадали в результате стрельбы в австралийском городе Сидней. Подозреваемый в нападении задержан правоохранительными органами. Им оказался 60-летний мужчина. Он совершил около 100 выстрелов, нападя на проезжающие мимо автомобили, включая полицейские машины.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar