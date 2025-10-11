Четыре человека стали жертвами стрельбы на юге США, не менее 12 получили ранения

В городе Лиланд, штат Миссисипи, четыре человека погибли и не менее 12 получили ранения в результате массовой стрельбы, устроенной на главной улице населённого пункта. Об инциденте сообщил телеканал CBS со ссылкой на мэра Джона Ли.

«Четыре человека погибли, по меньшей мере 12 получили ранения в результате стрельбы рано утром в субботу в Лиланде, штат Миссисипи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что как минимум 17 человек пострадали в результате стрельбы в австралийском городе Сидней. Подозреваемый в нападении задержан правоохранительными органами. Им оказался 60-летний мужчина. Он совершил около 100 выстрелов, нападя на проезжающие мимо автомобили, включая полицейские машины.