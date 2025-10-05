Два человека погибли и 12 ранены при стрельбе в американском штате Алабама
CBS: В штате Алабама два человека погибли и 12 пострадали при стрельбе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ron Adar
В результате перестрелки в центре Монтгомери, административного центра штата Алабама, погибли два человека и пострадали 12 местных жителей. Об этом проинформировал телеканал CBS со ссылкой на официальное заявление городской полиции.
По данным правоохранительных органов, вооружённые лица открыли огонь в многолюдном районе, известном своими ночными заведениями. Инцидент произошёл около 23:30 по местному времени (7:30 мск).
На текущий момент следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ни одному из подозреваемых пока не предъявлены официальные обвинения. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для задержания причастных к стрельбе лиц.
