5 октября, 15:33

Два человека погибли и 12 ранены при стрельбе в американском штате Алабама

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ron Adar

В результате перестрелки в центре Монтгомери, административного центра штата Алабама, погибли два человека и пострадали 12 местных жителей. Об этом проинформировал телеканал CBS со ссылкой на официальное заявление городской полиции.

По данным правоохранительных органов, вооружённые лица открыли огонь в многолюдном районе, известном своими ночными заведениями. Инцидент произошёл около 23:30 по местному времени (7:30 мск).

На текущий момент следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ни одному из подозреваемых пока не предъявлены официальные обвинения. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для задержания причастных к стрельбе лиц.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе №1 села Унцукуль в Дагестане пострадало несколько человек. Инцидент произошёл в учебном заведении Унцукульского района, после чего всех пострадавших доставили для оказания медицинской помощи в местную больницу.

Юлия Сафиулина
