Полиция Мюнхена наткнулась на мины-ловушки в доме, где были стрельба и взрывы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Elias Jehle
В доме на севере Мюнхена, где раздавались взрывы с последующим возгоранием, обнаружили мины-ловушки, которые теперь предстоит обезвредить сапёрам. Об этом сообщила городская полиция в соцсети Х.
«В пострадавшем здании обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были вызваны спецподразделения», — сказано в сообщении.
Сейчас спасатели проводят эвакуацию жителей из домов в радиусе 200 метров, сообщает RTL.
Ранее Life.ru сообщал, что в доме в северной части Мюнхена прогремело несколько взрывов на фоне звуков стрельбы. В итоге один человек погиб. Позже полиция заявила, что причиной произошедшего стала бытовая ссора. Сейчас дом переполнен оперативниками.
