Полиция Мюнхена наткнулась на мины-ловушки в доме, где были стрельба и взрывы

В доме на севере Мюнхена, где раздавались взрывы с последующим возгоранием, обнаружили мины-ловушки, которые теперь предстоит обезвредить сапёрам. Об этом сообщила городская полиция в соцсети Х.

«В пострадавшем здании обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были вызваны спецподразделения», — сказано в сообщении.

Сейчас спасатели проводят эвакуацию жителей из домов в радиусе 200 метров, сообщает RTL.