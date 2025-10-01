Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 09:38

Полиция Мюнхена наткнулась на мины-ловушки в доме, где были стрельба и взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Elias Jehle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Elias Jehle

В доме на севере Мюнхена, где раздавались взрывы с последующим возгоранием, обнаружили мины-ловушки, которые теперь предстоит обезвредить сапёрам. Об этом сообщила городская полиция в соцсети Х.

«В пострадавшем здании обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были вызваны спецподразделения», — сказано в сообщении.

Сейчас спасатели проводят эвакуацию жителей из домов в радиусе 200 метров, сообщает RTL.

В Польше задержали Владимира З., причастного к диверсии на «Северных потоках»
В Польше задержали Владимира З., причастного к диверсии на «Северных потоках»

Ранее Life.ru сообщал, что в доме в северной части Мюнхена прогремело несколько взрывов на фоне звуков стрельбы. В итоге один человек погиб. Позже полиция заявила, что причиной произошедшего стала бытовая ссора. Сейчас дом переполнен оперативниками.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar