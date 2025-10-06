В австралийском городе Сидней произошла стрельба, есть пострадавшие

Как минимум 17 человек пострадали в результате стрельбы в австралийском городе Сидней в воскресенье, 5 октября. Подозреваемый в нападении задержан правоохранительными органами. О случившемся сообщает портал News.com.au.

«По данным полиции, 60-летний мужчина был задержан после того, как в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов, в результате которых по меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение и 16 человек пострадали», — говорится в публикации.

Согласно информации правоохранительных органов, нападавший вёл беспорядочную стрельбу по проезжающим мимо автомобилям, включая полицейские машины.

Накануне сообщалось о стрельбе в Монтгомери, столице американского штаба Алабама. В результате происшествия погибли два человека, ещё 12 пострадали. Согласно данным правоохранительных органов, вооружённые люди открыли огонь в многолюдном районе, известном своими ночными заведениями.