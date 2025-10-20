Советник мэра Гюмри Гукасяна сообщила о его задержании

Полиция Армении задержала и вывела из здания муниципалитета оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом местному новостному порталу 24News сообщила советник градоначальника Лилит Агекян.

«Они разбили стекло заднего входа в мэрию и увезли Вардана Гукасяна», — сказала она.

По её словам, обстановка у здания мэрии сохраняется напряжённой. На месте продолжают собираться сторонники задержанного мэра, которые требуют его немедленного освобождения.

Антикоррупционный комитет Армении подтвердил, что градоначальника подозревают в получении взяток. Отметим, что Гукасян был избран на пост мэра в апреле, в то время как правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна получила в городском совете менее половины мест.

Гюмри — второй по величине город Армении, её культурная столица с уникальным колоритом. Ранее назывался Александрополь и Ленинакан. Город славится своими мастерами-ремесленниками, особым юмором и архитектурой из чёрного туфа. Сильно пострадал от Спитакского землетрясения 1988 года. Сегодня это важный центр на границе с Турцией, известный своей аутентичной атмосферой.