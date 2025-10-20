Узелок в дорогу. Пока Хазанов клялся, что никуда не уедет, его жена тайком продавала их общий дом Оглавление Последние лоты: что ушло с молотка Кому отошёл её бизнес? Вслед за Геннадием Хазановым жильё в Москве продала его супруга — Злата Эльбаум. По данным SHOT, общая стоимость проданных объектов оценивается более чем в 250 миллионов рублей. Зачем Хазановы избавились от жилья и что теперь будут делать? 20 октября, 13:55 Злата Эльбаум вслед за мужем избавилась от недвижимости. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi, © ТАСС / Владимир Гердо, © РИА «Новости» / Валерий Левитин

Последние лоты: что ушло с молотка

Под убаюкивающие заявления юмориста Геннадия Хазнова о том, что он никуда из России уезжать не собирается, семья артиста последовательно избавляется от имущества. От дорогостоящих владений избавляется не только сам артист, но и его супруга — Злата Эльбаум. Как стало известно SHOT, общая стоимость проданных ею объектов недвижимости к настоящему моменту оценивается более чем в 250 миллионов рублей.

Геннадий Хазанов с женой. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

По данным SHOT, Эльбаум продала роскошный коттедж площадью 1200 кв. м с участком в деревне Фоминское в Троицке. Сделка обошлась новому владельцу примерно в 120 млн рублей. Также Эльбаум избавилась от просторной квартиры в 165 квадратов в элитном посёлке в Одинцовском районе, которая находилась рядом с апартаментами самого Хазанова. Этот объект ушёл за 33 млн рублей.

Кроме того, пара совместно владела квартирой на Арбате, но также рассталась с этим жильём. Доля Эльбаум в этой сделке, по разным оценкам, превысила 100 млн рублей.

Судя по тому, какая именно недвижимость исчезла из собственности супругов, напрашивается вывод, что в стране останется самый минимум недвижимости, похоже, для краткосрочных визитов на родину — Хазанов продолжает работать худруком Театра эстрады и играть роли в спектаклях. Для этого вполне может сгодиться однушка площадью 40 квадратов, оставшаяся в его собственности.

Кроме российских у Хазанова и его семьи есть и израильские паспорта. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

С одной стороны, на подобное решение мог повлиять солидный возраст супругов — Геннадию Хазанову в этом году исполняется 80 лет, его жене уже исполнилось 77. С другой, Хазановы — граждане Израиля, а Злата Эльбаум и вовсе там проводит много времени, называя страну своей второй родиной.

Судя по тому что пишут таблоиды, в Тель-Авиве у Хазановых есть собственный двухэтажный коттедж, а кроме него в латвийской Юрмале — роскошные апартаменты. Там вполне можно отдохнуть на пенсии.

Кому отошёл её бизнес?

В нулевые – десятые в России Злата Эльбаум позиционировалась в прессе как бизнесвумен, однако, судя по реестрам, утратила интерес к коммерции ещё к середине прошлого десятилетия. Все её юрлица либо закрылись, либо были переписаны на других лиц.

Пока на плаву остаётся только ИП «Эльбаум Злата Иосифовна», основным видом деятельности которого, согласно ОКВЭД, является деятельность творческая, в области искусства и организации развлечений.

От российского бизнеса Златы Эльбаум, кажется, не осталось и следа. Фото © spark-interfax.ru

В то же время два пункта указывают на управление собственным жилым и нежилым недвижимым имуществом. Возможно, семья ещё владеет какими-то активами, которые могут приносить значимый доход от сдачи в аренду.

Напомним, ранее — ещё в 2013 году — ИП стало подрядчиком Театра эстрады по контракту на 43 млн рублей. В то время Геннадий Хазанов уже возглавлял заказчика работ, и это является предметом для изучения на предмет конфликта интересов. С тех пор, правда, предпринимательница других договоров с учреждением мужа больше не заключала.

Авторы Евгений Кузнецов