20 октября, 12:48

Комитет Совфеда поддержал закон об отмене соглашения с США об утилизации плутония

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не используется в оборонных целях. Об этом сообщает РИА «Новости». Рассмотрение закона запланировано на пленарном заседании 22 октября.

«Поддержали», — сказал собеседник агентства.

Закон предусматривает денонсацию межправительственного соглашения между РФ и США об утилизации плутония, признанного излишним для целей обороны, его переработке и сотрудничестве в данной сфере. Соглашение было подписано в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.

Соглашение России и США об утилизации по 34 тонны оружейного плутония было подписано в 2000 году. РФ планировала перерабатывать плутоний в МОКС-топливо для реакторов, однако США отказались от этого метода, что Москва сочла нарушением договорённостей.

В 2016 году Россия приостановила соглашение, ссылаясь на недружественные действия США и возможность Вашингтона вновь использовать утилизированный плутоний для оружия.

Наталья Афонина
