18 октября, 08:32

Журналист раскрыл схему «жульничества» США с утилизаций ядерных отходов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ffikretow

Денонсация соглашения с США об утилизации плутония стала для России вынужденной мерой из-за систематического невыполнения обязательств американской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Как пояснил журналист-международник Сергей Латышев, американцы «жульничали», пытаясь сохранить возможность повторного использования плутония через метод «захоронения», тогда как РФ безвозвратно преобразовывала свои запасы в ядерное топливо.

«Рябков не скрыл, что Россия боролась за это соглашение, были «сформулированы определённые условия возобновления» его действия, «которые, разумеется, американцами выполнены не были», — обратил внимание эксперт.

В свою очередь политолог Юрий Светов отметил, что Россия начала системный пересмотр соглашений с недружественными странами, где обязательства выполняются только российской стороной. По его словам, западные партнёры продолжают требовать взносов и выполнения обязательств, одновременно вводя санкции и ограничивая участие Москвы и в международных организациях.

Собеседник «Царьграда» выразил надежду на продолжение этой практики, включая возможный пересмотр участия в ОБСЕ и других структурах, где членство России потеряло практический смысл. Денонсация договора о плутонии стала логичным шагом в условиях, когда США используют международные соглашения как инструмент одностороннего давлении, заключил эксперт.

МИД РФ обещал незамедлительную и зеркальную реакцию на ядерные испытания США
Напомним, ранее Россия официально разорвала ядерное соглашение с США по плутонию. Госдума на пленарном заседании денонсировала соглашение между РФ и США об утилизации оружейного плутония, утратившего военное значение.

