Комитет Совфеда поддержал закон об упрощении оформления гражданства по рождению
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov
Конституционный комитет Совета Федерации одобрил закон, упрощающий получение гражданства РФ для детей по рождению. Ключевое нововведение — подача заявления в электронном виде.
Сейчас, как отмечается в документе, родителям необходимо лично посещать отдел МВД с бумажным заявлением. Закон наделяет МВД полномочиями утвердить новый порядок подачи. Это особенно актуально для военнослужащих в зоне СВО, которые также смогут воспользоваться услугой.
Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Совфеда запланировано на среду.
Ранее. МВД опровергло данные о прекращении полученного по рождению гражданства. Там уточнили, что гражданство РФ могут прекратить только у тех, кто получил его после принятия в гражданство, а также у некоторых категорий лиц, которые приобрели его в порядке признания.
