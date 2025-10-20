Сектор Газа
20 октября, 13:20

Комитет Совфеда поддержал закон об упрощении оформления гражданства по рождению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

Конституционный комитет Совета Федерации одобрил закон, упрощающий получение гражданства РФ для детей по рождению. Ключевое нововведение — подача заявления в электронном виде.

Сейчас, как отмечается в документе, родителям необходимо лично посещать отдел МВД с бумажным заявлением. Закон наделяет МВД полномочиями утвердить новый порядок подачи. Это особенно актуально для военнослужащих в зоне СВО, которые также смогут воспользоваться услугой.

Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Совфеда запланировано на среду.

Ранее. МВД опровергло данные о прекращении полученного по рождению гражданства. Там уточнили, что гражданство РФ могут прекратить только у тех, кто получил его после принятия в гражданство, а также у некоторых категорий лиц, которые приобрели его в порядке признания.

В России упростили подтверждение гражданства для детей через «Госуслуги»
