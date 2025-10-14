В России упростили подтверждение гражданства для детей через «Госуслуги»

Родители и опекуны детей, являющихся гражданами России по рождению, смогут подтвердить их гражданство через портал «Госуслуги», не посещая ведомства. Об этом проинформировала пресс-служба нижней палаты парламента.

Законные представители ребёнка, в число которых входят и органы опеки, получат право направлять заявление в территориальный орган МВД через единый портал государственных услуг. Уведомление о подтверждении гражданства поступит в тот же личный кабинет и будет заверено усиленной квалифицированной электронной подписью ответственного сотрудника. При этом, как уточняет издание, сохранится и традиционный вариант подачи документов в бумажном виде. Конкретный регламент подачи электронного заявления определит Министерство внутренних дел.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров подчеркнул, что документ не предлагает никаких нововведений, связанных с приобретением российского гражданства иностранцами, и касается детей граждан России. Парламентарий добавил, что, согласно действующему законодательству, ребёнок автоматически становится гражданином РФ по рождению, если хотя бы один из его родителей имеет российский паспорт. В такой ситуации гражданство не требуется получать, а лишь подтверждать путём проставления соответствующей отметки в свидетельство о рождении или выдачей справки.

Ранее МВД России предложило дополнить список документов для получения гражданства справкой об отсутствии судимости, выдаваемой за рубежом. Указанный документ подлежит выдаче уполномоченным органом иностранного государства в соответствии с установленным образцом. В справке должна содержаться информация, либо подтверждающая отсутствие судимостей у лица, либо детализирующая факты привлечения к уголовной ответственности.