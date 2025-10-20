На Украине населённые пункты должны получить обратно свои исторические названия, это продиктовано простым здравым смыслом. Об этом заявил РИА «Новости» начальник Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников, комментируя соответствующую инициативу Российского военно-исторического общества (РВИО), которая уже получила поддержку властей и была взята на реализацию.

«Инициатива членов Научного совета РВИО по возвращению на российские карты, в учебные материалы и общественное пространство исторических названий городов – Днепропетровска, Елизаветграда, Переяславль-Хмельницкого и Кузнецовска — своевременная и верная. Это попросту здравый смысл», — сказал Бочарников.

Он добавил, что уже начата работа по внесению соответствующих изменений. По его словам, в первую очередь исторические названия городов будут вписаны в цифровые карты РФ, для этого привлекут сотрудников Минцифры.

Как писал Life.ru, научный совет Российского военно-исторического общества предложил системные меры для противодействия политике дерусификации, проводимой киевским режимом. РВИО предлагает повсеместно использовать исторические географические и топонимические названия, игнорируя их переименования на Украине. Эта мера должна применяться в СМИ, образовательных учреждениях, книгоиздании и интернет-пространстве для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.