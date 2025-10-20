Научный совет Российского военно-исторического общества предложил системные меры для противодействия политике дерусификации, проводимой киевским режимом. Соответствующее заявление поступило в редакцию РИА «Новости».

В документе осуждается публикация Украинским институтом национальной памяти списка «нежелательных лиц», куда включены выдающиеся российские деятели культуры, науки и военачальники.

В ответ на это РВИО предлагает повсеместно использовать исторические географические и топонимические названия, игнорируя их переименования на Украине. Эта мера должна применяться в СМИ, образовательных учреждениях, книгоиздании и интернет-пространстве для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.

Ранее сообщалось, что депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук в ходе заседания высказал обеспокоенность относительно языковой ситуации во Львове. Парламентарий заявил, что город, традиционно считавшийся наиболее украиноязычным, постепенно утрачивает этот статус, что он охарактеризовал как серьёзную проблему. Мельничук отметил отсутствие системных программ по защите государственного языка и пообещал инициировать соответствующие меры, направленные на его укрепление в городском пространстве.