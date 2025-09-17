Депутат Львовского горсовета Мельничук заявил о постепенной русификации города

Депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук сообщил о постепенной русификации города. Выступая на заседании городского совета, он назвал эту тенденцию «большой проблемой».

«Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим как Львов потихонечку русифицируется. Город, который мы называли самым украиноязычным городом, мне кажется, понемногу теряет этот статус и это катастрофически большая проблема», — сказал депутат на заседании, запись которого опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Мельничук обратил внимание, что во Львове отсутствуют программы по защите украинского языка. Он пообещал принимать меры, направленные на защиту и «усиление» украинского языка в городе.