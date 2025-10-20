Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 17:56

Трамп анонсировал визит в Китай в начале следующего года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его официальный визит в Китай состоится в начале следующего года. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время брифинга для журналистов перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

«Меня пригласили в Китай, и я поеду туда в начале следующего года. Мы уже почти договорились об этом», — уточнил Трамп.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября вводятся 100-процентные тарифы на все товары китайского производства, что существенно усиливает существующие торговые ограничения. Одновременно министр финансов США Скотт Бессент анонсировал возможность введения пошлин до 500% на китайские закупки российской нефти, однако подчеркнул, что эта мера будет применена только при согласованных действиях с европейскими союзниками.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
