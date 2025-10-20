Трамп анонсировал визит в Китай в начале следующего года

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его официальный визит в Китай состоится в начале следующего года. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время брифинга для журналистов перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

«Меня пригласили в Китай, и я поеду туда в начале следующего года. Мы уже почти договорились об этом», — уточнил Трамп.