20 октября, 19:04

Кинокритик Никулин объяснил, почему найти самый страшный фильм ужасов невозможно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Рейтинг наиболее пугающих фильмов ужасов от проекта Science of Scare не отражает объективной картины жанра. Такое мнение в беседе с «Постньюс» высказал кинокритик Николай Никулин.

«Нет единого критерия, по которому можно определить, какой из фильмов ужасов можно назвать лучшим. Здесь просто определили один критерий и по нему решили расставить свою иерархию», пояснил специалист.

Критик добавил, что подобный подход применим к кинематографу любых направлений, хотя метод измерения страха через отслеживание сердцебиения зрителей он считает интересным. Никулин также прокомментировал наличие в топе картин, не связанных с оригинальными франшизами, пояснив, что создатели часто эксплуатируют известные названия в погоне за коммерческим успехом.

Проект Science of Scare признал самыми страшными картинами в жанре хоррор «Синистер», «Астрал. Онлайн» и «Паранормальные явления. Скинамаринк». К слову, последние два фильма не связаны с оригинальными франшизами ничем, кроме фантазии российских локализаторов.

Ранее Life.ru публиковал кинематографический обзор с подборкой из пяти интеллектуальных хорроров, получивших признание как зрителей, так и критиков за глубину психологического анализа и новаторские подходы к созданию атмосферы страха. Фильмы охватывают разнообразные темы — от классических историй о проклятых особняках до современных сюжетов о сверхъестественных угрозах, проникающих через цифровые технологии, что позволяет им исследовать самые потаённые уголки человеческого подсознания. Каждая картина предлагает не просто пугающие сцены, а сложное повествование, заставляющее зрителя задуматься о природе страха и границах реальности.

