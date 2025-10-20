Кинокритик Никулин объяснил, почему найти самый страшный фильм ужасов невозможно
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen
Рейтинг наиболее пугающих фильмов ужасов от проекта Science of Scare не отражает объективной картины жанра. Такое мнение в беседе с «Постньюс» высказал кинокритик Николай Никулин.
«Нет единого критерия, по которому можно определить, какой из фильмов ужасов можно назвать лучшим. Здесь просто определили один критерий и по нему решили расставить свою иерархию», — пояснил специалист.
Критик добавил, что подобный подход применим к кинематографу любых направлений, хотя метод измерения страха через отслеживание сердцебиения зрителей он считает интересным. Никулин также прокомментировал наличие в топе картин, не связанных с оригинальными франшизами, пояснив, что создатели часто эксплуатируют известные названия в погоне за коммерческим успехом.
Проект Science of Scare признал самыми страшными картинами в жанре хоррор «Синистер», «Астрал. Онлайн» и «Паранормальные явления. Скинамаринк». К слову, последние два фильма не связаны с оригинальными франшизами ничем, кроме фантазии российских локализаторов.
Ранее Life.ru публиковал кинематографический обзор с подборкой из пяти интеллектуальных хорроров, получивших признание как зрителей, так и критиков за глубину психологического анализа и новаторские подходы к созданию атмосферы страха. Фильмы охватывают разнообразные темы — от классических историй о проклятых особняках до современных сюжетов о сверхъестественных угрозах, проникающих через цифровые технологии, что позволяет им исследовать самые потаённые уголки человеческого подсознания. Каждая картина предлагает не просто пугающие сцены, а сложное повествование, заставляющее зрителя задуматься о природе страха и границах реальности.
