Гроссмейстер Крамник ответил на обвинения в смерти шахматиста из США Народицкого

Пользователи соцсетей обвинили российского гроссмейстера Владимира Крамника в оказании психологического давления на американского шахматиста Дэниэла Народицкого. Это давление, по мнению некоторых, могло стать причиной смерти последнего.

Крамник прокомментировал ситуацию, заявив, что ранее призывал обратить внимание на проблемы Народицкого. Он написал об этом на своей странице в социальной сети X.

В воскресенье Крамник выразил обеспокоенность состоянием американца после просмотра его трансляции. Гроссмейстер предположил, что Народицкий использует «нечто совсем большее, чем просто снотворное». Крамник призвал близких Народицкого вмешаться в ситуацию. Позже он сообщил, что записи с трансляций удалили для «защиты репутации».

«Это обошлось нам слишком дорого. Я кричал о серьёзных и уже тревожных проблемах Дани, которые требовали немедленного вмешательства его близких, а его «друзья» лишь прятали это и скрывали следы. Вся эта система прогнила насквозь», — отметил Крамник.

Как сообщал Life.ru, Дэниэл Народицкий ушёл из жизни в возрасте 29 лет. Информация об этом появилась в аккаунте Международной шахматной федерации (FIDE) в сети X. Причину смерти там не назвали.