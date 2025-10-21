Рябков заявил, что договорённости о встрече Лаврова и Рубио не было

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал циркулирующие в западных медиа сообщения о переносе запланированной встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В беседе с журналистами он пояснил, что подобных договорённостей не было.

Рябков подчеркнул, что спекуляции о переносе не имеют под собой реальной почвы, поскольку официальная договоренность о точных сроках и месте контакта еще не была достигнута. Он отметил, что информация, распространенная некоторыми западными изданиями накануне, не соответствовала действительности, поскольку Москва никогда не подтверждала конкретных планов на текущую неделю.

По мнению замминистра, столь значимое мероприятие, как личная встреча министров, обязательно нуждается в серьёзной подготовительной работе. Именно этому процессу сейчас уделяется внимание. В качестве подтверждения Рябков сослался на недавний телефонный разговор глав ведомств, который, по его словам, был посвящён именно этим подготовительным шагам.

Накануне Лавров и Рубио действительно провели переговоры по телефону. В ходе беседы они сфокусировались на обсуждении практических шагов, необходимых для имплементации тех договорённостей, которые были достигнуты ранее в ходе диалога между президентом России Владимиром Путиным и его американским визави Дональдом Трампом.

Ранее появилась информация, что ожидавшиеся на этой неделе переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио не состоятся в запланированные сроки. Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, встреча официально отложена.