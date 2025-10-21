Россиян предупредили о скачке цен на кофе в 2026 году

Эксперт Дмитрий Гущин прогнозирует рост цен на кофе в России на 20-25% в 2026 году. В интервью «Газете.ru» специалист отметил, что на стоимость напитка влияют биржевые цены и курс доллара к рублю.

«Ожидаем, что в 2026 году цена на кофе в России может вырасти процентов на 20—25%... Если говорить про 2026 год, то мы ожидаем, что кофе на бирже значительно не подорожает в сравнении с 2025 годом... дело в торговых войнах, развязанных президентом США Дональдом Трампом, и кофе не стал исключением», — подчеркнул эксперт.

По его словам, повышение ввозных пошлин в США может снизить потребление и повлиять на биржевые цены. Нестабильный курс рубля также может подтолкнуть цены вверх. Несмотря на это, Гущин уверен, что россияне не откажутся от кофе, даже при подорожании, так как он остаётся доступным источником «витамина радости». Потребление данного напитка продолжит расти как дома, так и в заведениях.

Для справки: сейчас пачка растворимого кофе (150 г) стоит около 580 рублей, молотого (250 г) – около 656 рублей, а зернового (250 г) – примерно 798 рублей, пояснили авторы статьи.

Напомним, ранее врачи объявили кофе главным врагом детей и подростков. По мнению экспертов, для несовершеннолетних этот напиток может стать причиной панических атак. Он также притупляет аппетит и у некоторых провоцирует проблемы с желудком, включая изжогу и боль. Частое питьё кофе, кроме того, приводит к регулярным позывам в туалет.