Sohu: Москва увеличила экспорт продовольствия в Китай, оставляя США без рынка

Россия якобы использует необычный способ мести США за санкции — вытесняет американскую сою и другие продукты с китайского рынка. Об этом пишет китайский портал Sohu.

«Трамп в ярости (…) Пока он ворчал в социальных сетях, американская соя портится на складах, а российское продовольствие едет в Китай», — говорится в материале.

На фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Китая, который не желает закупать американскую сою, Россия поставила в Поднебесную первую партию ржаной муки. Кроме того, Москва резко увеличила экспорт продовольственных товаров в Китай за последние месяцы, включая мясо, рыбу, зерно, горох и сою. Российские продукты вытесняют товары конкурентов, в том числе американские.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты находятся в состоянии торговой войны с Китаем. Он отметил это на пресс‑конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, может ли ситуация в отношениях с КНР перерасти в масштабный торговый конфликт.