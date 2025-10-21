«Возможно всё»: В МИД России не исключили нового телефонного разговора Лаврова и Рубио
Новый телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио возможен. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Возможно всё», — сказал он в разговоре с журналистами.
Пока нет конкретных деталей или даты возможного разговора, однако в МИД России не исключают проведение переговоров в ближайшем будущем.
Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Обсуждались возможные конкретные шаги в интересах реализации договорённостей, достигнутых в ходе телефонных переговоров президентов России и США 16 октября. При этом ожидавшиеся на этой неделе переговоры Лаврова и Рубио в запланированные сроки не состоятся. Встреча была официально отложена.
