«Возможно всё»: В МИД России не исключили нового телефонного разговора Лаврова и Рубио

Новый телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио возможен. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Возможно всё», — сказал он в разговоре с журналистами.

Пока нет конкретных деталей или даты возможного разговора, однако в МИД России не исключают проведение переговоров в ближайшем будущем.