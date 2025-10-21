«Твоя мамаша купила»: В Пентагоне рассказали, откуда у Хегсета появился галстук в цветах триколора

Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл повторил шутку пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт о «маме», комментируя галстук главы оборонного ведомства Пита Хегсета с бело-сине-красными полосами, напоминающими российский флаг. Об этом сообщает HuffPost.

«Твоя мамаша купила ему этот галстук, это патриотический американский галстук, придурок», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон подчеркнула, что Хегсет — патриот, который уважает страну и её флаг, несмотря на то, что в его одежде иногда появляются элементы национальной символики, что формально может нарушать правила использования флага.

Напомним, что Пит Хегсет пришёл на встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в галстуке, цвета которого совпадали с российским триколором. Бело-синие и красные полосы на аксессуаре повторяли последовательность российского флага, тогда как остальные участники встречи, включая самого Трампа, выбрали однотонные галстуки.