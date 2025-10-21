Стоимость серебра на биржах снизилась почти на 4%

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex продолжает снижаться. Она потеряла более 4% своей стоимости. Согласно последним данным, цена на драгметалл в 10:44 мск составляла $49,55 за тройскую унцию, что означает падение на 3,57%.

К 11:05 мск серебро подешевело ещё сильнее и торговалось на уровне $49,025 за унцию, что уже представляет снижение в 4,59%. При этом стоимость фьючерса на золото с аналогичной поставкой снизилась на 1,71%, достигнув отметки $4 285.

Напомним, что вчера Центробанк повысил курс доллара до 81,36 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс американской валюты вырос на 37 копеек. При этом стоимость евро снизилась на 20 копеек и составила 94,38 рубля.