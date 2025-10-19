Золотой запас России вырос почти на 142 миллиарда долларов за два года

Золотой запас России за последние два года увеличился почти на 142 миллиарда долларов. Согласно данным ЦБ, на 1 октября 2023 года стоимость золотых слитков в хранилищах составляла 140,5 миллиарда долларов, а на 1 октября 2023 года – уже 282,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такой рост обусловлен значительным подъёмом на рынке золота: цены на этот драгоценный металл за указанный период выросли более чем вдвое – с 1,8 тысячи долларов до 4,3 тысячи долларов за тройскую унцию.

При этом, в физическом выражении золотой запас незначительно сократился – на 0,2 миллиона тройских унций, что составляет примерно 6,2 тонны. На 1 сентября 2023 года он составлял 74,8 миллиона тройских унций, или 2326,5 тонны. Доля золота в резервах на начало октября составила 39,5%. Валютная часть резервов за два года увеличилась на 0,6%, достигнув 431,1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось о значительном росте цен на серебро на бирже, где стоимость превысила отметку в 47 долларов за унцию. Этот уровень был зафиксирован впервые с мая 2011 года. В конце сентября цена декабрьского фьючерса на серебро выросла на 1,22%, достигнув 47,225 долларов за унцию.